У Львові з арт-вертепу вкрали царя
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Львові з арт-вертепу вкрали фігуру царя. Про це йдеться у повідомленні Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, передає УНН посиланням на "Гал-інфо".
"Ми розчаровані.. і нам потрібна ваша допомога. Якісь лиходії так "втішилися" новому року, що винесли важкенного царя з нашого арт-вертепу. Ми збираємо записи і шукаємо злочинця, але раптом вам трапиться цар, - дайте нам знати у приватні повідомлення - де він? І ще, святкуймо мудро", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, у Луцьку викрали символ міста.