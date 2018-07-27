Во Львове почтили память жертв Скниловской трагедии
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 июля. УНН. Сегодня исполняется ровно шестнадцать лет от Скниловской трагедии. Во Львове состоялись памятные мероприятия, сообщил корреспондент УНН.
Утром, в часовне Всех святых украинского народа и памяти жертв Скниловской трагедии, возле аэропорта, священнослужители отслужили литургию и парастас по умершим. После этого люди отправились в "Сегменту памяти" на аэродроме. Там присутствующие возложили цветы к могилам и у памятного знака на месте трагедии отцы отслужили литию.
Львовянин Владимир на Скнилове в 2002 году потерял дочь с семьей.
"Мы всю ночь ездили по всем моргах, искали их. Уже в воскресенье нашли их в морге. Очень больно вспоминать те времена", - рассказал Владимир.
Участие в поминальных мероприятиях приняли родственники погибших, а также духовные лица разных конфессий.
Напомним, сегодня, 27 июля, в Украине вспоминают погибших при падении истребителя Су-27УБ в толпу зрителей, которые присутствовали на праздновании 60-й годовщины 14-го авиационного корпуса ВВС Украины на аэродроме "Скнилов" под Львовом в 2002 году. Тогда в результате падения истребителя в толпу зрителей погибли 77 человек, среди которых 28 детей, а также пострадали около 250 человек.