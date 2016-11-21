Во Львове отметили День Достоинства и Свободы

На поле почетных захоронений № 67 на Лычаковское кладбище львовяне возложили цветы и зажгли лампадки на могилах погибших во время Революции достоинства. После этого на Лычакивском кладбище состоялась панихида по всем борцами за независимость и Небесной сотне. В 16:30 на площади возле памятника Тарасу Шевченко начнется Молитвенный Майдан.

Напомним, сегодня в полдень в Запорожье отметили третью годовщину Революции Достоинства возложением цветов у памятного знака Героям.