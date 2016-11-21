У Львові відзначили День Гідності та Свободи

На полі почесних поховань № 67 на Личаківському кладовищі львів’яни поклали квіти та запалили лампадки на могилах загиблих під час Революції гідності. Після того на Личаківському цвинтарі відбулась панахида за всіма борцями за незалежність і Небесною сотнею. О 16:30 на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку розпочнеться Молитовний Майдан.

Нагадаємо, сьогодні опівдні в Запоріжжі відзначили третю річницю Революції Гідності покладанням квітів біля пам’ятного знаку Героям.