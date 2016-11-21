У Львові відзначили День Гідності та Свободи
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Львові розпочались відзначення Дня Гідності та Свободи. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.
На полі почесних поховань № 67 на Личаківському кладовищі львів’яни поклали квіти та запалили лампадки на могилах загиблих під час Революції гідності. Після того на Личаківському цвинтарі відбулась панахида за всіма борцями за незалежність і Небесною сотнею. О 16:30 на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку розпочнеться Молитовний Майдан.
Нагадаємо, сьогодні опівдні в Запоріжжі відзначили третю річницю Революції Гідності покладанням квітів біля пам’ятного знаку Героям.