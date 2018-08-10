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Во Львове пройдет фестиваль Параджанова

Киев • УНН

 • 10148 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Во Львове 19-24 августа состоится III Фестиваль Параджанова, передает УНН со ссылкой на Гал-Инфо.

Во Львове пройдет фестиваль Параджанова

Фестиваль пройдет в индустриальном и одновременно историческом районе Львова — Левандовка, где находится улица Параджанова.

В течение шести дней — с 19 по 24 августа — в культурно-художественном центре “Спутник” пройдет выставка, посвященная Параджанову.

В Левандовском парке кроме фильмов самого Сергея Параджанова и произведений о нем покажут шедевры украинского кино, в частности презентуют фильм “Сердце матери” Вячеслава Бегуна.

На фестивале состоятся встречи, лекции и дискуссии с киноведами, историками искусств, литературные чтения, мастер-классы, дискуссии, свободный микрофон и тому подобное.

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Также гостей фестиваля ждут показы театра теней, “живые коллажи”, мастер-классы и “Вечер Театра”.

В течение фестиваля на Левандовке будут выступать музыкальные коллективы, играющие в разных стилях. В завершение фестиваля планируется большой концерт ко Дню Независимости Украины.

Также в небо над фестивалем поднимут воздушный шар от Галицкого общества воздухоплавателей, поскольку территория Левандовского парка в начале ХХ века служила первым Галицким аэродромом.

Вход на все мероприятия бесплатный.

Как сообщал УНН, съемки фильма об украинском поэте и диссидента Василия Стуса с рабочим названием “Птица души” уже на финишной прямой.

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