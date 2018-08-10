У Львові відбудеться фестиваль Параджанова
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Львові 19-24 серпня відбудеться ІІІ Фестиваль Параджанова, передає УНН з посиланням на Гал-Інфо.
Фестиваль відбудеться у відокремленому індустріальному і водночас історичному районі Львова — Левандівка, де розташована вулиця Параджанова.
Протягом шести днів — з 19 по 24 серпня — у культурно-мистецькому центрі “Супутник” триватиме виставка, присвячена Параджанову.
У Левандівському парку окрім фільмів самого Сергія Параджанова та творів про нього покажуть шедеври українського кіно, зокрема презентують фільм “Серце матері” В’ячеслава Бігуна.
На фестивалі відбудуться зустрічі, лекції та дискусій з кінознавцями, істориками мистецтв, літературні читання, майстер-класи, дискусії, вільний мікрофон тощо.
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Також гостей фестивалю чекають покази театру тіней, “живі колажі”, майстер-класи та “Вечір Театру”.
Упродовж фестивалю на Левандівці будуть виступати музичні колективи, які грають у різних стилях. На завершення фестивалю планується великий концерт до Дня Незалежності України.
Також у небо над фестивалем підніматиметься повітряна куля від Галицького товариства повітроплавців, оскільки територія Левандівського парку на початку ХХ століття слугувала першим Галицьким летовищем.
Вхід на всі заходи безкоштовний.
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