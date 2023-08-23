Во Львове вандалы облили маслом и хотели сжечь скульптуру "Уверенная"

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“Скульптуру облили переработанным маслом и попытались поджечь…Таким образом этот акт вандализма призван очернить жителей города и продемонстрировать неприятие современного искусства в публичном пространстве. Но я, как куратор Недели, склоняюсь к тому, что этот акт вандализма произошел по заказу. Пока идет следствие и установление лиц, совершивших этот акт - я не владею информацией о корне зла”, - сообщил Гудимов.

Он добавил, что осквернившие скульптуру вандалы должны быть найдены и привлечены к ответственности.

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