Во Львове вандалы облили маслом и хотели сжечь скульптуру "Уверенная"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Сегодня ночью объектом вандализма стала скульптура «Уверенная» Василия Корчевого, которая временно находилась в Стрыйском парке, как часть Скульптурного маршрута, в рамках Львовской недели скульптуры, сообщил куратор проекта, основатель Артцентра «Я Галерея» Павел Гудимов, передает УНН.
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“Скульптуру облили переработанным маслом и попытались поджечь…Таким образом этот акт вандализма призван очернить жителей города и продемонстрировать неприятие современного искусства в публичном пространстве. Но я, как куратор Недели, склоняюсь к тому, что этот акт вандализма произошел по заказу. Пока идет следствие и установление лиц, совершивших этот акт - я не владею информацией о корне зла”, - сообщил Гудимов.
Он добавил, что осквернившие скульптуру вандалы должны быть найдены и привлечены к ответственности.
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