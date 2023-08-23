У Львові вандали облили мастилом та хотіли спалити скульптуру «Впевнена»
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Сьогодні вночі об'єктом вандалізму стала скульптура «Впевнена» Василя Корчового, яка тимчасово знаходилась в Стрийському парку, як частина Скульптурного маршруту, у рамках Львівського тижня скульптури, повідомив куратор проєкту, засновник Артцентру «Я Галерея» Павло Гудімов, передає УНН.
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“Скульптуру облили переробленим мастилом і спробували підпалити…В такий спосіб цей акт вандалізму покликаний очорнити мешканців міста та продемонструвати неприйняття сучасного мистецтва в публічному просторі. Але я, як куратор Тижня, схиляюсь до того, що цей акт вандалізму відбувся на замовлення. Поки триває слідство і встановлення осіб, які скоїли цей акт - я не володію інформацією про корінь зла”, - повідомив Гудімов.
Він додав, що вандали які спаплюжили скульптуру мають бути знайдені та притягнені до відповідальності.
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