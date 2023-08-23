У Львові вандали облили мастилом та хотіли спалити скульптуру «Впевнена»

Цитата

“Скульптуру облили переробленим мастилом і спробували підпалити…В такий спосіб цей акт вандалізму покликаний очорнити мешканців міста та продемонструвати неприйняття сучасного мистецтва в публічному просторі. Але я, як куратор Тижня, схиляюсь до того, що цей акт вандалізму відбувся на замовлення. Поки триває слідство і встановлення осіб, які скоїли цей акт - я не володію інформацією про корінь зла”, - повідомив Гудімов.

Він додав, що вандали які спаплюжили скульптуру мають бути знайдені та притягнені до відповідальності.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Львівщині знесли скульптуру "Мати-Батьківщина": вона поповнила музей тоталітарних режимів