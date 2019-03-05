Во Львове будут судить 6 патрульных из-за смерти 22-летнего парня
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 5 марта. УНН. Во Львове будут судить шестерых патрульных за превышение служебных полномочий, в феврале этого года во время проверки игорных заведений обнаружили у парня пакет с неизвестным веществом, который он проглотил и потерял сознание. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры во Львовской области.
"5 марта, по процессуального руководства прокуратуры Львовской области завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении шести сотрудников Управления патрульной полиции во Львовской области, которые подозревались в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия)", - сообщили в прокуратуре.
Напомним, что речь идет об инциденте, который произошел 9 февраля 2018 в заведении "Национальная лотерея" на ул. Кулиша, 4, во Львове. Установлено, что будучи при исполнении служебных обязанностей, служащие умышленно превысили свои полномочия, чем повлекли тяжкие последствия - смерть 22-летнего парня. Теперь за совершенное подозреваемым грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы с трехлетним лишением права занимать определенные должности.
Напомним, во Львове умер 22-летний посетитель "Украинской национальной лотереи".