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У Львові судитимуть 6 патрульних через смерть 22-річного хлопця

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 5 березня. УНН. У Львові судитимуть шістьох патрульних за перевищення службових повноважень, які у лютому цього року під час перевірки гральних закладів виявили у хлопця пакет з невідомою речовиною, який він проковтнув і знепритомнів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

"5 березня, за процесуального керівництва прокуратури Львівської області завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно шести працівників Управління патрульної поліції у Львівській області, які підозрювались у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки)“,- повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, що йдеться про інцидент, який стався 9 лютого 2018 року у закладі “Національна лотерея” на вул. Куліша, 4, у Львові. Встановлено, що будучи при виконанні службових обов’язків, службовці умисно перевищили свої повноваження, чим спричинили тяжкі наслідки — смерть 22-річного хлопця. Тепер за вчинене підозрюваним загрожує покарання у вигляді 10 років ув’язнення з трирічним позбавлення права обіймати певні посади.

Нагадаємо, У Львові помер 22-річний відвідувач "Української національної лотереї".

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