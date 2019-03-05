У Львові судитимуть 6 патрульних через смерть 22-річного хлопця

ЛЬВІВ-КИЇВ. 5 березня. УНН. У Львові судитимуть шістьох патрульних за перевищення службових повноважень, які у лютому цього року під час перевірки гральних закладів виявили у хлопця пакет з невідомою речовиною, який він проковтнув і знепритомнів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.