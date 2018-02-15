Во Львове произошел масштабный пожар в офисном здании
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 15 февраля. УНН. Во Львове на улице Зеленой произошел масштабный пожар - загорелась крыша офисного здания. Об этом сообщил УНН пресс-секретарь ГУ ГосЧС во Львовской области Виталий Туровцев.
"Горела крыша офисного здания. На месте работает пять единиц техники и тридцать спасателей. С офисного здания эвакуировали людей", - сказал В.Туровцев.
В патрульной полиции Львова сообщили, что из-за возгорания правоохранители перекрыли кольцо на улице Зеленой.
В городском совете сообщили, что горит крыша здания, площадь возгорания 400 квадратных метров.
Как сообщал УНН, 14 февраля возле Европейской площади в Киеве произошел пожар.