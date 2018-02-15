У Львові сталась масштабна пожежа в офісній будівлі
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Львові на вулиці Зеленій сталася масштабна пожежа — загорівся дах офісної будівлі. Про це повідомив УНН речник ГУ ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев.
“Горів дах офісної будівлі. На місці працює п’ять одиниць техніки та тридцять рятувальників. З офісної будівлі евакуювали людей”, — сказав В.Туровцев.
У патрульній поліції Львова повідомили, що через загоряння правоохоронці перекрили кільце на вулиці Зеленій.
У міській раді повідомили, що горить дах будівлі, площа загоряння 400 метрів квадратних.
Як повідомляв УНН, 14 лютого біля Європейської площі у Києві сталася пожежа.