Во Львове сегодня простятся с Иваном Вакарчуком
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Сегодня, 5 апреля, состоится чин погребения выдающегося члена университетского сообщества ЛНУ Ивана Вакарчука, передает УНН.
"Прощание с Иваном Вакарчуком начнется в 14:30 в Свято-Покровском храме г. Львов. На церемонии будут присутствовать только родные, но все желающие могут дистанционно присоединиться молитвой с помощью онлайн-трансляции", - говорится в сообщении на официальной странице ЛНУ.
Напомним, экс-министра образования Ивана Вакарчука похоронят на Лычаковском кладбище во Львове.
Как сообщал УНН, 4 апреля скончался бывший министр образования Иван Вакарчук.