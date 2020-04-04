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Помер ексміністр освіти, батько лідера гурту "Океан Ельзи" Іван Вакарчук

Помер ексміністр освіти, батько лідера гурту "Океан Ельзи" Іван Вакарчук

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Помер колишній міністр освіти Іван Вакарчук. Про це повідомив народний депутат Володимир В'ятрович в Facebook, повідомляє УНН

"Від нас пішов професор Іван Вакарчук. Велика людина, той, хто вмів змінювати життя на краще. Для мене улюблений ректор Alma mater, міністр освіти, з яким мав честь співпрацювати, міняючи цю галузь. Він впровадив зовнішнє незалежне оцінювання і зробив так, що від 2008 року майже по півмільйона українських дітей завершують школу із надією на чесний вступ, і ця надія не марна. Він поставив безкомпромісно питання якості освіти в нашій вищій школі, почав піднімати престиж природничої, математичної та фізичної освіти в школі", - написав він.

В'ятрович зазначив, що саме Іван Вакарчук повертав українській мові належне їй місце.

"З того часу освіта зазнала ще реформ на краще, але розворушити цю застиглу систему зміг саме Вакарчук. «Фізик твердого діла» - так назвали його тоді медіа і тут не було перебільшень. Вічна пам‘ять!", - додав В'ятрович.

Івану Вакарчуку було 74 роки. Окрім наукової діяльності він займався політикою, був громадським активістом. Очолював кафедру теоретичної фізики Львівського університету імені Івана Франка. Вакарчук був міністром освіти і науки України у 2007–2010 рр. Батько українського музиканта та політика Святослава Вакарчука.

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