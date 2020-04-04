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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 76130 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 89759 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 100451 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 99312 просмотра

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107360 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Умер экс-министр образования, отец лидера группы "Океан Эльзы" Иван Вакарчук

Умер экс-министр образования, отец лидера группы "Океан Эльзы" Иван Вакарчук

Киев  •  УНН

 • 25134 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Умер бывший министр образования Иван Вакарчук. Об этом сообщил народный депутат Владимир Вятрович в Facebook, сообщает УНН.

“От нас ушел профессор Иван Вакарчук. Великий человек, тот, кто умел менять жизнь к лучшему. Для меня любимый ректор Alma mater, министр образования, с которым имел честь сотрудничать, меняя эту отрасль. Он ввел внешнее независимое оценивание и сделал так, что с 2008 года почти по полмиллиона украинских детей завершают школу с надеждой на честное поступление, и эта надежда не напрасна. Он поставил бескомпромиссно вопрос качества образования в нашей высшей школе, начал поднимать престиж естественного, математического и физического образования в школе”, — написал он.

Вятрович отметил, что именно Иван Вакарчук возвращал украинский язык подобающее ему место.

“С тех пор образование получило еще реформы к лучшему, но расшевелить эту застывшую систему смог именно Вакарчук. „Физик твердого дела“- так назвали его тогда медиа и здесь не было преувеличений. Вечная память!”, — добавил Вятрович.

Ивану Вакарчуку было 74 года. Кроме научной деятельности он занимался политикой, был общественным активистом. Возглавлял кафедру теоретической физики Львовского университета имени Ивана Франко. Вакарчук был министром образования и науки Украины в 2007-2010 гг. Отец украинского музыканта и политика Святослава Вакарчука.

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