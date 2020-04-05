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У Львові сьогодні попрощаються з Іваном Вакарчуком

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Сьогодні, 5 квітня, відбудеться чин похорону видатного члена університетської спільноти ЛНУ Івана Вакарчука, передає УНН.

"Прощання з Іваном Вакарчуком розпочнеться о 14:30 у Свято-Покровському храмі м. Львова. На церемонії будуть присутні лише рідні, але всі бажаючі можуть дистанційно долучитися молитвою за допомогою онлайн-трансляції", - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці ЛНУ.

Нагадаємо, ексміністра освіти Івана Вакарчука поховають на Личаківському кладовищі у Львові.

Як повідомляв УНН, 4 квітня помер колишній міністр освіти Іван Вакарчук.

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