Во Львове семь человек отравились угарным газом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Во Львове семь человек отравились угарным газом. Об этом сообщает городское управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, передает УНН.
Так, 12 мая в 23:00 в квартире на ул. Белоцерковской (Железнодорожный район) отравились, вероятно угарным газом, 4 человека, из которых 3 детей. Их в состоянии средней степени тяжести госпитализировано в лечебные учреждения Львова. Во львовскую областную детскую клиническую больницу: девочек 2010 и 2005 года рождения, мальчика 2014 рождения. Женщину 1987 года рождения забрали в львовскую областную клиническую больницу.
Также 13 мая в 1:23 в квартире на ул. Коновальца (Франковский район) отравились, вероятно угарным газом, 3 жителей квартиры, из которых 1 ребенок. Их в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Львовскую областную клиническую больницу: женщину 1950 года, мужчину 1983 года рождения, девочку 2007 года рождения.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций отметили, что в целом с начала года во Львове произошло уже 34 случая отравления угарным газом, в результате которых пострадали 73 человека (из них 22 ребенка). Восемь человек погибли.
Напомним, в Киевской области от отравления угарным газом погибла семейная пара.