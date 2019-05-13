У Львові семеро людей отруїлись чадним газом

Так, 12 травня о 23:00 у квартирі на вул. Білоцерківській (Сихівський район) отруїлися, ймовірно чадним газом, 4 осіб, з яких 3 дітей. Їх у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано у лікувальні заклади м. Львова. У львівську обласну дитячу клінічну лікарню: дівчат 2010 і 2005 року народження, хлопчика 2014 року народження. Жінку 1987 року народження забрали у львівську обласну клінічну лікарню.

Також 13 травня о 01:23 у квартирі на вул. Коновальця (Франківський район) отруїлися, ймовірно чадним газом, 3 мешканців квартири, з яких 1 дитина. Їх у стані середнього ступеня важкості було госпіталізовано у Львівську обласну клінічну лікарню: жінку 1950 року народження, чоловіка 1983 року народження, дівчинку 2007 року народження.

Обставини події встановлюються.

В управлінні з питань надзвичайних ситуацій зазначили, що загалом з початку року у Львові трапилось уже 34 випадки отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 73 людини (з них 22 дитини). Восьмеро людей загинули.

Нагадаємо, на Київщині від отруєння чадним газом загинула сімейна пара.