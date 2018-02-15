Во Львове пьяный водитель за ночь совершил 4 ДТП
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 15 февраля. УНН. Во Львове нетрезвый водитель на автомобиле Ford Focus за ночь совершил четыре дорожно-транспортных происшествия. Патрульные составили на мужчину 8 протоколов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию опубликованную на странице в Facebook патрульной полиции Львовской области.
"Патрульные составили на мужчину 8 протоколов 4 - за совершенные ДТП, 3 - за оставление места ДТП и еще 1 - за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.
Сообщается, что во время ночной смены патрульные получили вызов от жительницы дома по улице Нечуй-Левицкого, которая сообщила, что под ее окнами автомобиль Ford Focus совершил наезд на дорожный знак и уехал с места происшествия.
На указанной улице патрульные увидели автомобиль, а у него водителя. Оказалось, что он снова попал в ДТП - въехал в дорожные столбики, информируют патрульные.
Также отмечается: "Водитель был в очевидном состоянии алкогольного опьянения. Но упомянутые 2 ДТП - не единственные. На той же улице он еще ударил Audi 80, а затем BMW X5 и покинул оба места происшествия. Проверка на устройстве Драгер показала результат 2 промилле".