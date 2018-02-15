У Львові п'яний водій за ніч скоїв 4 ДТП
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Львові нетверезий водій на автомобілі Ford Focus за ніч скоїв чотири дорожньо-транспортних пригоди. Патрульні склали на чоловіка 8 протоколів. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію опубліковану на сторінці у Facebook Патрульної поліції Львівської області.
"Патрульні склали на чоловіка 8 протоколів: 4 - за скоєні ДТП, 3 – за залишення місця дорожньо-транспортних пригод та ще 1 – за керування транспортним засобом в нетверезому стані", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що під час нічної зміни патрульні отримали виклик від мешканки будинку на вулиці Нечуя-Левицького, яка повідомила, що під її вікнами автомобіль Ford Focus здійснив наїзд на дорожній знак і поїхав з місця пригоди.
На вказаній вулиці патрульні побачили автомобіль, а біля нього водія. Виявилося, що він знову потрапив у ДТП – в’їхав у дорожні стовпчики, інформують патрульні.
Також зазначається: "Водій був в очевидному стані алкогольного сп’яніння. Та згадані 2 ДТП – не єдині. На тій ж вулиці він ще вдарив Audi 80,а потім BMW X5 і покинув обидва місця пригоди. Перевірка на пристрої драгер показала результат 2 проміле".