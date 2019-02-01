Во Львове пьяный водитель, убегая от патрульных, разбил два автомобиля

Вчера днем патрульные получили ориентировку через линию 102 об автомобиле BMW 520, водитель которого едет с нарушением правил дорожного движения. На улице Хуторивка экипаж 2 батальона заметил упомянутое транспортное средство и дал указание об остановке. Однако, водитель проигнорировал ее и начал убегать и попытался скрыться из виду. На проспекте Красной Калины, а именно на мосту, водитель сталкивается с автомобилем Skoda и дальше продолжает бегство.



На пересечении проспекта и улицы Венгерской автомобиль остановился в искусственной пробке, которую создал другой экипаж. Это не остановило нарушителя и он обратил на улицу Венгерскую где опять не справился с управлением и врезался в автомобиль Chevrolet.



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На этот раз скрыться с места ДТП ему не удалось, ведь патрульные заблокировали его с обеих сторон. Мужчину задержали. 39-летний львовянин был в сильном состоянии алкогольного опьянения. В присутствии свидетелей он прошел проверку на устройстве Драгер. Результат впечатлил - 3,32 промилле при допустимых 0,2.



"Почти в 17 раз превысил норму", - сообщили в патрульной полиции Львовской области. В свое оправдание мужчина, сказал, что больной: "Простите, что я напился. Я болен. У меня мозги "не варят". На мужчину составили протокол задержания, два протокола за совершение ДТП, еще один за побег с места аварии, также за игнорирование требований об остановке, протокол за нетрезвое вождение. Кроме протоколов, мужчина получил постановление за отсутствие страховки. Автомобиль нарушителя эвакуировали на штрафплощадку.



Как сообщал УНН, задержан водитель, который вызвал смертельную аварию в Киеве .