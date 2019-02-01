У Львові п’яний водій, втікаючи від патрульних, розбив два автомобілі

Вчора вдень патрульні отримали орієнтування через лінію 102 про автомобіль BMW 520, водій якого їде з порушення правил дорожнього руху. На вулиці Хуторівка екіпаж 2 батальйону помітив згаданий транспортний засіб і дав вказівку про зупинку. Однак, водій проігнорував її і почав втікати і спробував зникнути з поля зору. На проспекті Червоної Калини, а саме на мості, водій зіштовхується з автомобілем Skoda і далі продовжує втечу.



На перетині проспекту та вулиці Угорської автомобіль зупинився у штучному заторі, яку створив інший екіпаж. Це не зупинило порушника і він звернув на вулицю Угорську де знову не впорався з керуванням і врізався в автомобіль Chevrolet.



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Цього разу втекти з місця автопригоди йому не вдалося, адже патрульні заблокували його з обох сторін. Чоловіка затримали. 39-річний львів’янин був у сильному стані алкогольного сп’яніння. В присутності свідків він пройшов перевірку на пристрої драгер. Результат вразив – 3,32 проміле, при допустимих 0,2.



"Майже в 17 разів перевищив норму",- повідомили у патрульній поліції Львівщини. У своє виправдання чоловік, сказав, що хворий: "Вибачте, що я напився. Я хворий. У мене мізки "не варять". На чоловіка склали протокол затримання, два протоколи за скоєння ДТП, ще один за втечу з місця аварії, також, за ігнорування вимог про зупинку, протокол за нетверезе кермування. Окрім протоколів, чоловік отримав постанову за відсутність страхівки. Автомобіль порушника евакуювали на арештмайданчик.



Як повідомляв УНН, затримано водія, який спричинив смертельну аварію у Києві.