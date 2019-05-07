Во Львове пьяный пенсионер зарезал знакомого
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Во Львове правоохранители задержали пенсионера, причастного к убийству своего знакомого. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области, передает УНН.
В одном из многоквартирных домов на улице Железнодорожной во Львове очевидцы нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти, как оказалось, 43-летнего львовянина.
Правоохранители установили, что около 18:40 на лестничной клетке у погибшего возник конфликт со знакомым - 66-летним жителем этого же дома, во время которого пенсионер кухонным ножом нанес ему два ранения - одно в область шеи, второе - в грудь. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. На момент ссоры мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от семи до пятнадцати лет лишения свободы.
Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения. Досудебное расследование продолжается, назначены экспертизы, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, военнослужащий во время драки зарезал мужчину.