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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 103474 просмотра

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7 марта, 13:58 • 105137 просмотра

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7 марта, 08:52 • 128854 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 112959 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 138699 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144790 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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6 марта, 14:10 • 130291 просмотра

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Во Львове пьяный пенсионер зарезал знакомого

Во Львове пьяный пенсионер зарезал знакомого

Киев  •  УНН

 • 12463 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Во Львове правоохранители задержали пенсионера, причастного к убийству своего знакомого. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области, передает УНН.

В одном из многоквартирных домов на улице Железнодорожной во Львове очевидцы нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти, как оказалось, 43-летнего львовянина.

Правоохранители установили, что около 18:40 на лестничной клетке у погибшего возник конфликт со знакомым - 66-летним жителем этого же дома, во время которого пенсионер кухонным ножом нанес ему два ранения - одно в область шеи, второе - в грудь. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. На момент ссоры мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения. Досудебное расследование продолжается, назначены экспертизы, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, военнослужащий во время драки зарезал мужчину.

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