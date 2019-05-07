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У Львові п'яний пенсіонер зарізав знайомого

У Львові п'яний пенсіонер зарізав знайомого

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. У Львові правоохоронці затримали пенсіонера, причетного до вбивства свого знайомого. Про це повідомляє відділ комунікації поліції області, передає УНН.

В одному з багатоквартирних будинків на вулиці Залізничній у Львові очевидці знайшли тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті, як виявилось, 43-річного львів’янина.

Правоохоронці встановили, що близько 18:40 на сходовій клітці у загиблого виник конфлікт із знайомим - 66-річним мешканцем цього ж будинку, під час якого пенсіонер кухонним ножем наніс йому два поранення – одне в область шиї, друге – у груди. Від отриманих травм чоловік помер на місці події. На момент сварки чоловіки перебували у стані алкогольного сп’яніння.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Досудове розслідування триває, призначені експертизи, поліцейські встановлюють обставини події.

Нагадаємо, військовослужбовець під час бійки зарізав чоловіка.

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