Во Львове презентуют реплику меча гетмана Сагайдачного
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В пятницу, 20 ноября, в Музее "Львов Древний" состоится презентация реплики меча гетмана Петра Сагайдачного. Это вторая в Украине реплика, изготовленная с разрешения оружейной Королевского замка в Вавеле (Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu), где и находится оригинал меча, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Реплика оснащена драгоценными металлами и изготовлена с сохранением древних техник.
Меч Сагайдачного - это подарок польского королевича Владислава IV Вазы гетману за победу над турками под Хотином в 1621 году. Он инкрустирован золотом и бриллиантами с изображением аллегорических сцен Соломонова суда и боя античных воинов. На клинке меча есть надпись: "VLADISAVS + Konasevicio Koszovio ad Chocimum contra Osmanum" (Владислав (в дар) Конашевичу кошевому под Хотином против Османа).
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Очевидно, после смерти гетмана его меч попал в Сокровища коронные в Варшаве, а уже оттуда перешел в собственность династии Ваза.
Еще одна реплика меча, но черно-белая, сейчас хранится на фрегате "Гетман Сагайдачный".