Аланський меч та сокири часів Київської Русі виявили митники в поштових відправленнях з Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Працівники Київської митниці Держмитслужби під час перевірки міжнародних поштових відправлень вилучили предмети археології — аланський меч та дві сокири часів Київської Русі. Про це інформує пресслужба Київської митниці Держмитслужби, передає УНН.
Так, за інформацією митників, з однієї столичної адреси в двох посилках відправлялися до Німеччини та Великої Британії, згідно з декларацією, “репліки для настінного декору”.
Предмети були щільно обмотані фольгою та поліетиленовою плівкою і візуально зовсім не були схожі на заявлені репліки. Щоб визначити їх цінність та походження, митники направили виявлене на експертизу до Національного музею історії України.
Згідно фахового висновку, одна з археологічних знахідок є мечем меотського типу середини ІV — V ст.
Два предмети з іншої посилки є сокирами, автентичними зразкам ударно-рублячої зброї доби Київської Русі XI—XIIІ ст. Обидві сокири, мають історичну та культурну цінність та є предметами археології.
Повідомляється, що в обох випадках складено протоколи про порушення митних правил за ст. ст. 472 Митного кодексу України. Меч та сокири вилучено.
Як повідомляв УНН, раніше у Києві митники виявили у посилці з КНР незаконно ввезені стероїди.