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Аланський меч та сокири часів Київської Русі виявили митники в поштових відправленнях з Києва

Аланський меч та сокири часів Київської Русі виявили митники в поштових відправленнях з Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Працівники Київської митниці Держмитслужби під час перевірки міжнародних поштових відправлень вилучили предмети археології — аланський меч та дві сокири часів Київської Русі. Про це інформує пресслужба Київської митниці Держмитслужби, передає УНН.

Так, за інформацією митників, з однієї столичної адреси в двох посилках відправлялися до Німеччини та Великої Британії, згідно з декларацією, “репліки для настінного декору”.

Предмети були щільно обмотані фольгою та поліетиленовою плівкою і візуально зовсім не були схожі на заявлені репліки. Щоб визначити їх цінність та походження, митники направили виявлене на експертизу до Національного музею історії України.

Згідно фахового висновку, одна з археологічних знахідок є мечем меотського типу середини ІV — V ст.

Два предмети з іншої посилки є сокирами, автентичними зразкам ударно-рублячої зброї доби Київської Русі XI—XIIІ ст. Обидві сокири, мають історичну та культурну цінність та є предметами археології.

Повідомляється, що в обох випадках складено протоколи про порушення митних правил за ст. ст. 472 Митного кодексу України. Меч та сокири вилучено.

Як повідомляв УНН, раніше у Києві митники виявили у посилці з КНР незаконно ввезені стероїди.

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