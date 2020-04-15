Аланский меч и топоры времен Киевской Руси обнаружили таможенники в почтовых отправлениях из Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Работники Киевской таможни Гостаможслужбы во время проверки международных почтовых отправлений изъяли предметы археологии - аланский меч и два топора времен Киевской Руси. Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни Гостаможслужбы, передает УНН.
Так, по информации таможенников, с одного столичного адреса в двух посылках отправлялись в Германию и Великобританию, согласно декларации, "реплики для настенного декора".
Предметы были плотно обмотаны фольгой и полиэтиленовой пленкой и визуально совсем не были похожи на заявленные реплики. Чтобы определить их ценность и происхождение, таможенники направили обнаруженное на экспертизу в Национальный музей истории Украины.
Согласно профессиональному выводу, одна из археологических находок является мечом меотського типа середины IV - V вв.
Два предмета из другой посылки являются топорами, аутентичными образцам ударно-рубящего оружия времен Киевской Руси XI-XIIІ вв. Оба топора, имеют историческую и культурную ценность и являются предметами археологии.
Сообщается, что в обоих случаях составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст. ст. 472 Таможенного кодекса Украины. Меч и топоры изъяты.
Как сообщал УНН, ранее в Киеве таможенники обнаружили в посылке из Китая незаконно ввезенные стероиды.