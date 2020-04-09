У Києві митники виявили у посилці з КНР незаконно ввезені стероїди
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Києві митники у посилці з КНР виявили 0,5 кг стероїдів, які не були зазначені у декларації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської митниці Держмитслужби.
"Понад 0,5 кг анаболічних стероїдів "метандієнон" замість зазначених у декларації "снеків" виявили працівники Київської митниці Держмитслужби в міжнародному поштовому відправленні, яке прямувало до України з Китаю", - сказано у повідомлені.
Зазначається, що під час огляду відправлення митниками було виявлено два металізовані пакети з-під собачого корму з порошкоподібною речовиною білого кольору.
Митна експертиза визначила, що виявлене – метандієнон, речовина, що віднесена до переліку сильнодіючих лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України.
"Складено протокол про порушення митних правил за ст.ст. 472, 473 Митного кодексу України. Незадекларовану речовину вилучено до рішення суду", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, у Запоріжжі чоловіка, який займався контрабандою анаболітичних стероїдів, засудили до 5 років позбавлення волі.