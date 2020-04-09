В Киеве таможенники обнаружили в посылке из КНР незаконно ввезенные стероиды
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Киеве таможенники в посылке из КНР обнаружили 0,5 кг стероидов, которые не были указаны в декларации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского отделения Гостаможслужбы.
"Более 0,5 кг анаболических стероидов "метандиенон" вместо указанных в декларации "снеков" обнаружили работники Киевской таможни Гостаможслужбы в международном почтовом отправлении, которое направлялось в Украину из Китая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при осмотре отправления таможенниками были обнаружены два металлизированных пакета из-под собачьего корма с порошкообразным веществом белого цвета.
Таможенная экспертиза определила, что обнаруженное - метандиенон, вещество, отнесено к перечню сильнодействующих лекарственных средств по международным непатентованным или общепринятым названиям, утвержденного приказом Министерства охраны здоровья Украины.
"Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст 472, 473 Таможенного кодекса Украины. Незадекларированное вещество изъято до решения суда", - добавляется в сообщении.
Напомним, в Запорожье мужчину, который занимался контрабандой анаболических стероидов, приговорили к 5 годам лишения свободы.