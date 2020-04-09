В Киеве таможенники обнаружили в посылке из КНР незаконно ввезенные стероиды

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Киеве таможенники в посылке из КНР обнаружили 0,5 кг стероидов, которые не были указаны в декларации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского отделения Гостаможслужбы.