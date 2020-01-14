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У Запоріжжі контрабандиста анаболічних стероїдів засудили до 5 років ув'язнення

У Запоріжжі контрабандиста анаболічних стероїдів засудили до 5 років ув'язнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. У Запоріжжі чоловіка, який займався контрабандою анаболітичних стероїдів засудили до 5 років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

"За матеріалами Служби безпеки України Шевченківський районний суд Запоріжжя засудив контрабандиста анаболітичних стероїдів. Оперативники спецслужби встановили, що мешканець обласного центру намагався налагодити контрабандне переміщення за кордон сильнодіючих препаратів, які містять у своєму складі метандієнон", - сказано у повідомленні.

Затримали наркодилера у лютому 2019 року в міжнародному пункті пропуску "Аеропорт–Запоріжжя" під час спроби вивезення майже двох тисяч пігулок стероїдів. Суд визнав зловмисника винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15 (замах на злочин) і ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України, та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років. Вирок набув реальної сили.

Нагадаємо, на Харківщині студент-іноземець організував контрабанду амфетаміну, мефедрону, екстазі та ЛСД із Європейського Союзу до України.

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