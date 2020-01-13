На Харківщині студент-іноземець організував контрабанду "психотропів" із ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. На Харківщині студент-іноземець організував контрабанду амфетаміну, мефедрону, екстазі та ЛСД із Європейського Союзу до України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"У результаті багатоходової спецоперації оперативники та слідчі спецслужби встановили, що організував контрабандні поставки психотропів громадянин однієї з країн Євросоюзу, який навчається в українському виші. Він також планував створити мережу їх збуту на території Харківської та сусідніх областей", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що переміщення в Україну партій амфетаміну, мефедрону, екстазі та ЛСД зловмисник здійснював особисто, приховуючи їх під час перетину кордону в особистих речах. Співробітники СБУ затримали організатора каналу в Харкові під час збуту чергової партії психотропів за 200 тисяч гривень. У зловмисника вилучено полімерний пакет з амфетаміном загальною вагою майже один кілограм.
"У межах розпочатого слідчими СБУ кримінального провадження затриманому іноземцю повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305 (контрабанда психотропних речовин в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 307 (збут психотропних речовин в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України", - повідомляють силовики.
Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчо-оперативні дії.
Нагадаємо, Служба безпеки України блокувала контрабанду великих партій наркотиків з Європи вартістю понад 4 млн гривень.