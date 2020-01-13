На Харківщині студент-іноземець організував контрабанду "психотропів" із ЄС

ukru
04:30 • 24647 перегляди

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

20 березня, 16:58 • 103988 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 158575 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 256310 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 257627 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 253662 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 235210 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 203819 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 186013 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146220 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.9 м/с
59 %
757 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

20 березня, 19:47 • 34048 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 53798 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 44191 перегляди
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

01:35 • 20653 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 47018 перегляди
Публікації
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 1403 перегляди
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 256310 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 257627 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 253662 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 235210 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 84479 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 33244 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 141549 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 154851 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 114149 перегляди
Актуальне
На Харківщині студент-іноземець організував контрабанду "психотропів" із ЄС

На Харківщині студент-іноземець організував контрабанду "психотропів" із ЄС

Київ • УНН

 • 12320 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. На Харківщині студент-іноземець організував контрабанду амфетаміну, мефедрону, екстазі та ЛСД із Європейського Союзу до України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

"У результаті багатоходової спецоперації оперативники та слідчі спецслужби встановили, що організував контрабандні поставки психотропів громадянин однієї з країн Євросоюзу, який навчається в українському виші. Він також планував створити мережу їх збуту на території Харківської та сусідніх областей", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що переміщення в Україну партій амфетаміну, мефедрону, екстазі та ЛСД зловмисник здійснював особисто, приховуючи їх під час перетину кордону в особистих речах. Співробітники СБУ затримали організатора каналу в Харкові під час збуту чергової партії психотропів за 200 тисяч гривень. У зловмисника вилучено полімерний пакет з амфетаміном загальною вагою майже один кілограм.

"У межах розпочатого слідчими СБУ кримінального провадження затриманому іноземцю повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305 (контрабанда психотропних речовин в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 307 (збут психотропних речовин в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України", - повідомляють силовики.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, Служба безпеки України блокувала контрабанду великих партій наркотиків з Європи вартістю понад 4 млн гривень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.19
Bitcoin
$84,660.70
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,037.19
Ethereum
$1,983.74