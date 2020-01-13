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В Харьковской области студент-иностранец организовал контрабанду "психотропов" из ЕС

В Харьковской области студент-иностранец организовал контрабанду "психотропов" из ЕС

Киев  •  УНН

 • 12311 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. В Харьковской области студент-иностранец организовал контрабанду амфетамина, мефедрона, экстази и ЛСД из ЕС в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"В результате многоходовой спецоперации оперативники и следователи спецслужбы установили, что организовал контрабандные поставки психотропных веществ гражданин одной из стран Евросоюза, который учится в украинском вузе. Он также планировал создать сеть их сбыта на территории Харьковской и соседних областей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перемещение в Украине партий амфетамина, мефедрона, экстази и ЛСД злоумышленник осуществлял лично, скрывая их при пересечении границы в личных вещах. Сотрудники СБУ задержали организатора канала в Харькове во время сбыта очередной партии психотропных веществ за 200 тысяч гривен. У злоумышленника изъято полимерный пакет с амфетамином общим весом почти один килограмм.

"В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства задержанному иностранцу сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 305 (контрабанда психотропных веществ в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 307 (сбыт психотропных веществ в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины", - сообщают силовики.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, Служба безопасности Украины блокировала контрабанду крупных партий наркотиков из Европы стоимостью более 4 млн гривен.

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