В Запорожье контрабандиста анаболических стероидов приговорили к 5 годам заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В Запорожье мужчина, который занимался контрабандой анаболических стероидов приговорили к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"По материалам Службы безопасности Украины Шевченковский районный суд Запорожья приговорил контрабандиста анаболических стероидов. Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра пытался наладить контрабандное перемещение за границу сильнодействующих препаратов, содержащих в своем составе метандиенон", - говорится в сообщении.
Задержали наркодилера в феврале 2019 году в международном пункте пропуска "Аэропорт-Запорожье" при попытке вывоза почти двух тысяч таблеток стероидов. Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Приговор вступил в силу.
Напомним, в Харьковской области студент-иностранец организовал контрабанду амфетамина, мефедрона, экстази и ЛСД с ЕС в Украине.