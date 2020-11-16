У Львові презентують репліку меча гетьмана Сагайдачного
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У п’ятницю, 20 листопада, у Музеї “Львів Стародавній” відбудеться презентація репліки меча гетьмана Петра Сагайдачного. Це друга в Україні репліка, виготовлена з дозволу зброярні Королівського замку у Вавелі (Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu), де і знаходиться оригінал меча, передає УНН із посиланням на “Гал-інфо”.
Репліка оздоблена дорогоцінними металами і виготовлена зі збереженням стародавніх технік.
Меч Сагайдачного — це подарунок польського королевича Владислава IV Вази гетьману за перемогу над турками під Хотином у 1621 році. Він інкрустований золотом та діамантами із зображенням алегоричних сцен Соломонового суду та бою античних воїнів. На клинку меча є напис: “VLADISAVS + Konasevicio Koszovio ad Chocimum contra Osmanum” (Владислав (у дар) Конашевичу кошовому під Хотином проти Османа).
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Очевидно, після смерті гетьмана його меч потрапив до Скарбу Коронного в Варшаві, а вже звідти перейшов у власність династії Ваза.
Ще одна репліка меча, але чорно-біла, зараз зберігається на фрегаті “Гетьман Сагайдачний”.