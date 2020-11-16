У Львові презентують репліку меча гетьмана Сагайдачного

Репліка оздоблена дорогоцінними металами і виготовлена зі збереженням стародавніх технік.

Меч Сагайдачного — це подарунок польського королевича Владислава IV Вази гетьману за перемогу над турками під Хотином у 1621 році. Він інкрустований золотом та діамантами із зображенням алегоричних сцен Соломонового суду та бою античних воїнів. На клинку меча є напис: “VLADISAVS + Konasevicio Koszovio ad Chocimum contra Osmanum” (Владислав (у дар) Конашевичу кошовому під Хотином проти Османа).

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Очевидно, після смерті гетьмана його меч потрапив до Скарбу Коронного в Варшаві, а вже звідти перейшов у власність династії Ваза.

Ще одна репліка меча, але чорно-біла, зараз зберігається на фрегаті “Гетьман Сагайдачний”.