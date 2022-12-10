Во Львове попрощались с Героем Украины Юрием Шухевичем

Детали

В 11:00 началось прощание и Чин похорон в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла (ул. Театральная, 11). Похоронная процессия отправилась на Лычаковское кладбище. Похоронят Юрия Шухевича на Поле почётных захоронений №67.

Напомним, Юрий Шухевич отошел в вечность 22 ноября на 90-м году жизни.

Указом Президента Украины от 2006 года за «гражданское мужество, многолетнюю общественно-политическую и правозащитную деятельность во имя обретения независимости Украины», Юрию Шухевичу было присвоено звание Героя Украины. Он был народным депутатом Украины VIII созыва и членом Украинской Хельсинкской Группы, одним из авторов закона о декоммунизации.