Во Львове попрощались с Героем Украины Юрием Шухевичем
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Львов сегодня простился с Героем Украины, диссидентом, членом Украинской Хельсинкской Группы Юрием Шухевичем, передает УНН.
Детали
В 11:00 началось прощание и Чин похорон в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла (ул. Театральная, 11). Похоронная процессия отправилась на Лычаковское кладбище. Похоронят Юрия Шухевича на Поле почётных захоронений №67.
Напомним, Юрий Шухевич отошел в вечность 22 ноября на 90-м году жизни.
Указом Президента Украины от 2006 года за «гражданское мужество, многолетнюю общественно-политическую и правозащитную деятельность во имя обретения независимости Украины», Юрию Шухевичу было присвоено звание Героя Украины. Он был народным депутатом Украины VIII созыва и членом Украинской Хельсинкской Группы, одним из авторов закона о декоммунизации.