У Львові попрощались із Героєм України Юрієм Шухевичем
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Львів сьогодні попрощався з Героєм України, дисидентом, членом Української Гельсінської Групи Юрієм Шухевичем, передає УНН.
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Об 11:00 розпочалось прощання та Чин похорону у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11). Відтак похоронна процесія вирушила на Личаківське кладовище. Поховають Юрія Шухевича на Полі почесних поховань №67.
Нагадаємо, Юрій Шухевич відійшов до вічності 22 листопада на 90-му році життя.
Указом Президента України від 2006 року за «громадянську мужність, багаторічну громадсько-політичну і правозахисну діяльність в ім'я здобуття незалежності України», Юрію Шухевичу було присвоєно звання Героя України. Він був народним депутатом України VIII скликання та членом Української Гельсінської Групи, одним з авторів закону про декомунізацію.