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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 21443 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 54226 перегляди

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31 березня, 15:02 • 92992 перегляди

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31 березня, 14:30 • 143691 перегляди

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31 березня, 12:29 • 168516 перегляди

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У Львові попрощались із Героєм України Юрієм Шухевичем

У Львові попрощались із Героєм України Юрієм Шухевичем

Київ • УНН

 • 1026915 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Львів сьогодні попрощався з Героєм України, дисидентом, членом Української Гельсінської Групи Юрієм Шухевичем, передає УНН.

Деталі

Об 11:00 розпочалось прощання та Чин похорону у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11). Відтак похоронна процесія вирушила на Личаківське кладовище. Поховають Юрія Шухевича на Полі почесних поховань №67.

Нагадаємо, Юрій Шухевич відійшов до вічності 22 листопада на 90-му році життя.

Указом Президента України від 2006 року за «громадянську мужність, багаторічну громадсько-політичну і правозахисну діяльність в ім'я здобуття незалежності України», Юрію Шухевичу було присвоєно звання Героя України. Він був народним депутатом України VIII скликання та членом Української Гельсінської Групи, одним з авторів закону про декомунізацію.

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