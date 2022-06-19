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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Во Львове заметили голливудского актера Бена Стиллера

Во Львове заметили голливудского актера Бена Стиллера

Киев • УНН

 • 194765 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. В субботу, 18 июня, голливудского актера Бен Стиллер заметили в центре Львова. Соответствующее видео со знаменитостью опубликовали в TikTok, информирует УНН.

Цитата

"Приятно, что люди придают этой огласке и приезжают собственноручно помочь. Еще одна голливудская звезда приехала поддержать Украину. Бен Стиллер. Спасибо", – подписал ролик автор видео.

Пользователи соцсети узнали на видео Львов.

@shan_oleg

Приємно, що люди надають цьому розголосу і приїжджають власноруч допомогти, якось незруч

♬ David Golubenko Знову 21 травня - давид ♫

Добавим

Ранее управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило в Twitter, что Бен Стиллер как посол доброй воли ООН прибыл на границу встретиться с украинскими беженцами.

"Посол доброй воли УВКБ ООН Бен Стиллер находится сегодня на границе с Украиной, чтобы встретить семьи, чья жизнь была разорвана войной и насилием, поделиться историями о влиянии войны на человека и усилить призывы к солидарности", – говорится в сообщении.

Напомним

В апреле голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли посетила Борислав Львовской области. Звезда побывала в учебно-реабилитационном центре “Гармония”.

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