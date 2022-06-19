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У Львові помітили голлівудського актора Бена Стіллера

У Львові помітили голлівудського актора Бена Стіллера

Київ • УНН

 • 194768 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. У суботу, 18 червня, голлівудського актора Бена Стіллера помітили у центрі Львова. Відповідне відео зі знаменитістю опублікували у TikTok, інформує УНН.

Цитата

"Приємно, що люди надають цьому розголосу та приїжджають власноруч допомогти. Ще одна голлівудська зірка приїхала підтримати Україну. Бен Стіллер. Дякую", - підписав ролик автор відео.

Користувачі соцмережі впізнали на відео Львів.

@shan_oleg

Приємно, що люди надають цьому розголосу і приїжджають власноруч допомогти, якось незруч

♬ David Golubenko Знову 21 травня - давид ♫

Додамо

Раніше управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило у Twitter, що Бен Стіллер як посол доброї волі ООН прибув на кордон зустрітися з українськими біженцями.

"Посол доброї волі УВКБ ООН Бен Стіллер перебуває сьогодні на кордоні з Україною, щоб зустріти сім’ї, чиє життя було розірвано війною та насильством, поділитися історіями про вплив війни на людину та посилити заклики до солідарності", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

У квітні голлівудська акторка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідала Борислав Львівської області. Зірка побувала у навчально-реабілітаційному центрі “Гармонія”.

Українські Національні Новини

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