У Львові помітили голлівудського актора Бена Стіллера
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У суботу, 18 червня, голлівудського актора Бена Стіллера помітили у центрі Львова. Відповідне відео зі знаменитістю опублікували у TikTok, інформує УНН.
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"Приємно, що люди надають цьому розголосу та приїжджають власноруч допомогти. Ще одна голлівудська зірка приїхала підтримати Україну. Бен Стіллер. Дякую", - підписав ролик автор відео.
Користувачі соцмережі впізнали на відео Львів.
Приємно, що люди надають цьому розголосу і приїжджають власноруч допомогти, якось незруч
Приємно, що люди надають цьому розголосу і приїжджають власноруч допомогти, якось незруч♬ David Golubenko Знову 21 травня - давид ♫
Додамо
Раніше управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило у Twitter, що Бен Стіллер як посол доброї волі ООН прибув на кордон зустрітися з українськими біженцями.
"Посол доброї волі УВКБ ООН Бен Стіллер перебуває сьогодні на кордоні з Україною, щоб зустріти сім’ї, чиє життя було розірвано війною та насильством, поділитися історіями про вплив війни на людину та посилити заклики до солідарності", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
У квітні голлівудська акторка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідала Борислав Львівської області. Зірка побувала у навчально-реабілітаційному центрі “Гармонія”.