Во Львове ограбили иностранного туриста

Наряд группы реагирования Управления полиции охраны во Львовской области 7 июля в 02.10 получил сообщение с оперативной линии "102" на улице Бальзака обокрали автомобиль, а свидетель этого события следует за злоумышленником.

Прибыв на место происшествия, полицейские задержали мужчину, у которого было обнаружено похищенное имущество. Как выяснилось, 44-летний львовянин, разбив боковое окно автомобиля "Volkswagen Saverio", забрал из салона мобильный телефон, денежные средства и документы 27-летнего иностранца, который прибыл в Украину с туристической целью.

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Злоумышленника полицейские охраны передали следственно-оперативной группе Шевченковского отдела полиции Львова. Он был задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении правонарушения по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

Сейчас идет проверка причастности злоумышленника к другим уголовным преступлениям. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.