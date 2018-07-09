У Львові пограбували іноземного туриста
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. У Львові пограбували 27-річного іноземця. Зловмисника впіймали, йому загрожує три роки в'язниці, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Наряд групи реагування Управління поліції охорони у Львівській області 7 липня о 02.10 отримав повідомлення з оперативної лінії “102”, що на вулиці Бальзака обікрали автомобіль, а свідок цієї події йде слідом за зловмисником.
Прибувши на місце події, поліцейські затримали чоловіка, у якого було виявлене вкрадене майно. Як з’ясувалося, 44-річний львів’янин, розбивши бокове вікно автомобіля “Volkswagen Saverio”, забрав із салону мобільний телефон, грошові кошти та документи 27-річного іноземця, який прибув в Україну з туристичною метою.
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Зловмисника поліцейські охорони передали слідчо-оперативній групі Шевченківського відділу поліції Львова. Він був затриманий в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.
Зараз триває перевірка щодо причетності зловмисника до інших кримінальних правопорушень. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.