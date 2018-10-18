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Во Львове будут пикетировать русскоязычный форум

Во Львове будут пикетировать русскоязычный форум

Киев  •  УНН

 • 18507 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. "Львоф ґаварит па русски" - акцию с таким названием запланировали как пикет "LVIV SMM FORUM IV", который состоится в эту субботу на Арене Львов. Об этом сообщил львовянин Андрей Сивокип в Facebook, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Как отмечает издание, 20 октября на "Арене Львов" будет проходить Lviv SMM Forum, организаторы которого, по информации активистов, пригласили исключительно русскоязычных спикеров, тем самым ограничили желающих посетить это событие.

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Протестующие также отмечают, что организаторы СММ-форума сначала обещали обеспечить выступления синхронным переводом на украинский, однако впоследствии отказались от этого.

"Львоф ґаварит па русски, именно так считают орагнизаторы "LVIV SMM FORUM IV - перезагрузка маркетинга", который состоится в эту субботу на Арене Львов ... Если вы, как и я, хотите, чтобы события, тренинги, семинары в Львове проводили украинском языке, или хотя бы обеспечивали переводом, то приглашаю присоединиться к акции Львоф НЕ ґаварит па русски, дадим понять организаторам событий, которые надо проводить на украинском языке. Проведем ее на Арене Львов, перед входом на Львов СММ форум, потому, что они нас обманули. Соберемся на часок с 09:00 до 10:00, там как раз будет проходить и регистрация участников", - отметил один из организаторов пикета Андрей Сивокип.

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