У Львові пікетуватимуть російськомовний форум

Як відзначає видання, 20 жовтня на “Арені Львів” проходитиме Lviv SMM Forum, організатори якого, за інформацією активістів, запросили винятково російськомовних спікерів, тим самим обмежили охочих відвідати цю подію.

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Протестувальники також зазначають, що організатори СММ-форуму спершу обіцяли забезпечити виступи синхронним перекладом українською, проте згодом відмовилися від цього.

"Львоф ґаваріт па рускі, саме так вважають орагнізатори "LVIV SMM FORUM IV - перезавантаження маркетингу", що відбудеться цієї суботи на Арені Львів... Якщо ви, так як і я, хочете, щоб події, тренінги, семінари у Львові проводили українською мовою, або хоча б забезпечували перекладом, то запрошую долучитись до акції Львоф НЕ ґаваріт па рускі, дамо зрозуміти організаторам подій, що їх треба проводити українською. Проведемо її на Арені Львів, перед входом на Львів смм форум, тому, що вони нас обманули. Зберемось на годинку з 09:00 до 10:00, там якраз буде проходити реєстрація учасників", - зазначив один з організаторів пікету Андрій Сивокіп.