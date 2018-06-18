Во Львове пациент выпал из окна больницы и умер
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 18 июня. УНН. Вчера из окна одной из больниц выпал 66-летний мужчина. От полученных травм он погиб на месте. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУНП во Львовской области.
"Сообщение в полицию поступило в пять утра. Мужчина был пациентом больницы. Установлено, что 66-летний мужчина был жителем Львова", - сообщили в полиции.
Сейчас выясняются обстоятельства трагедии.
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Напомним, мужчина выпал со второго этажа больницы в Житомирской области. От полученных травм он погиб на месте происшествия. В больницу он попал накануне после попытки самоубийства.