Во Львове пациент выпал из окна больницы и умер

"Сообщение в полицию поступило в пять утра. Мужчина был пациентом больницы. Установлено, что 66-летний мужчина был жителем Львова", - сообщили в полиции.

Сейчас выясняются обстоятельства трагедии.

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Напомним, мужчина выпал со второго этажа больницы в Житомирской области. От полученных травм он погиб на месте происшествия. В больницу он попал накануне после попытки самоубийства.