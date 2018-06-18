У Львові пацієнт випав із вікна лікарні та помер

"Повідомлення до поліції надійшло о п’ятій ранку. Чоловік був пацієнтом лікарні. Встановлено, що 66-річний чоловік був жителем Львова", - повідомили у поліції.

Наразі з’ясовуються обставини трагедії.

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Нагадаємо, чоловік випав з другого поверху лікарні у Житомирській області. Від отриманих травм він загинув на місці події. До лікарні він потрапив напередодні після спроби самогубства.