Во Львове патрульные задержали иностранца-эксгибициониста
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Патрульные задержали в центре Львова иностранца-эксгибициониста, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Гал-инфо".
Вчера, патрульные 2 батальона получили сообщение, что на площади Рынок находится иностранец в состоянии алкогольного опьянения и дерзко нарушает общественный порядок. Патрульные связались с сотрудниками центра безопасности города, которые обнаружили указанного мужчину на камерах наблюдения.
Впоследствии, инспекторы нашли его на площади Кафедральной. Данные мужчины установили, им оказался 30-летний гражданин Германии.
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Следователям передали запись из камеры видеонаблюдения, на котором четко видно, что данный мужчина, в присутствии большого количества людей, в частности детей, снимал штаны и неоднократно обнажал половые органы.
На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства.