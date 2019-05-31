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У Львові патрульні затримали іноземця-ексгібіціоніста

У Львові патрульні затримали іноземця-ексгібіціоніста

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Патрульні затримали в центрі Львова іноземця-ексгібіціоніста, передає УНН із посиланням на прес-службу "Гал-інфо".

Вчора, патрульні 2 батальйону отримали повідомлення, що на площі Ринок перебуває іноземець в стані алкогольного сп’яніння та зухвало порушує громадський порядок. Патрульні зв’язалися з працівниками центру безпеки міста, які виявили вказаного чоловіка на камерах спостереження.

Згодом, інспектори знайшли його на площі Катедральній. Дані чоловіка встановили, ним виявився 30-річний громадянин Німеччини.

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Слідчим передали запис, з камери відеонагляду, на якому чітко видно, що даний чоловік, у присутності великої кількості людей, зокрема дітей, знімав штани та неодноразово оголював статеві органи.

На даний момент вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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