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Во Львове неизвестные в масках связали сторожа и ограбили офисы

Во Львове неизвестные в масках связали сторожа и ограбили офисы

Киев  •  УНН

 • 10145 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В ночь на пятницу во Львове четверо неизвестных в масках связали сторожа и ограбили офисные помещения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП во Львовской области.

"Сегодня, 30 марта, около пяти часов утра в полицию поступило сообщение о том, что ночью четыре человека с масками на лицах проникли в дом, где сдаются в аренду офисные помещения по улице Лазаренко во Львове. Злоумышленники связали сторожа и, взломав замки на дверях, проникли внутрь офисов, где завладели имуществом, после чего скрылись. Сторож не пострадал, сумма ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

Напомним, в Киевской области полиция задержала группу за разбойное нападение на магазин и захват заложников.

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