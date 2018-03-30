Во Львове неизвестные в масках связали сторожа и ограбили офисы

"Сегодня, 30 марта, около пяти часов утра в полицию поступило сообщение о том, что ночью четыре человека с масками на лицах проникли в дом, где сдаются в аренду офисные помещения по улице Лазаренко во Львове. Злоумышленники связали сторожа и, взломав замки на дверях, проникли внутрь офисов, где завладели имуществом, после чего скрылись. Сторож не пострадал, сумма ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

Напомним, в Киевской области полиция задержала группу за разбойное нападение на магазин и захват заложников.



