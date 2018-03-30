У Львові невідомі у масках зв'язали сторожа і пограбували офіси
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У ніч на п'ятницю у Львові четверо невідомих у масках зв’язали сторожа і пограбували офісні приміщення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП у Львівській області.
"Сьогодні, 30 березня, близько п’ятої години ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що вночі четверо осіб з масками на обличчях проникли в будинок, де здаються в оренду офісні приміщення по вулиці Лазаренка у Львові. Зловмисники зв’язали сторожа та, зламавши замки на дверях, проникли всередину офісів, де заволоділи майном, після чого втекли. Сторож не постраждав, сума збитків встановлюється", - йдеться у повідомленні.
На місці події працює слідчо-оперативна група. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, у Київській області поліція затримала групу за розбійний напад на магазин та захоплення заручників.