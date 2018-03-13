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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 46614 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 58555 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 61966 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 103175 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 94783 просмотра

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Во Львове неизвестные бросили взрывчатку на территорию Лычаковское кладбище

Во Львове неизвестные бросили взрывчатку на территорию Лычаковское кладбище

Киев  •  УНН

 • 7591 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 14 марта. УНН. Неизвестные лица бросили взрывчатую смесь на территорию Лычаковского кладбища. Об этом сообщил корреспондент УНН во Львове. На горячей линии города сообщили, что взрыв произошел в старой части Лычаковского кладбища.

Образовалась воронка, 20 см. В результате взрыва никто не пострадал. На месте работала полиция. Они обещали в ближайшее время сообщить обстоятельства инцидента.

Как сообщал УНН, Mercedes сбил 7-летнего мальчика во Львове: ребенок госпитализирован с сотрясением.

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