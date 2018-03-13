Во Львове неизвестные бросили взрывчатку на территорию Лычаковское кладбище
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 14 марта. УНН. Неизвестные лица бросили взрывчатую смесь на территорию Лычаковского кладбища. Об этом сообщил корреспондент УНН во Львове. На горячей линии города сообщили, что взрыв произошел в старой части Лычаковского кладбища.
Образовалась воронка, 20 см. В результате взрыва никто не пострадал. На месте работала полиция. Они обещали в ближайшее время сообщить обстоятельства инцидента.
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