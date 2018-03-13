У Львові невідомі особи кинули вибухівку на територію Личаківського кладовища
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 14 березня. УНН. Невідомі особи кинули вибухову суміш на територію Личаківського кладовища. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові. На гарячій лінії міста повідомили, що вибух стався у старій частині Личаківського кладовища.
Утворилась воронка, 20 см. В результаті вибуху ніхто не постраждав. На місці працювала поліція. Вони обіцяли найближчим часом повідомити обставини інциденту.
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